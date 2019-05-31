شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنان دريد لحام يثير غضب السوريين بسبب فيديو عن أطفال اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الممثل السوري الشهير دريد لحام إلى هجوم حاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لفيديو عن أطفال اليمن.

وقال لحام إنه صادف في دمشق طفلاً «استثنائياً»، يبلغ من العمر سبع سنوات، وضع كرسياً وطاولة ليبيع عليها ألعاباً في الشارع.

وتابع أنه فضولي ويحب محاورة الأطفال؛ لذلك سأل الطفل الصغير عن سبب قيامه بهذا، ليجيبه: «أريد بيع هذه الألعاب وإرسال قيمتها إلى طفل يمني رأيته على التلفاز بحاجة إلى طرف صناعي».

وعلق دريد: «أحسست كم أن العالم بحاجة إلى لمسة طفولة لتصبح الحياة أفضل، الطعام ، الكساء، الدواء، الأمان، أمور يحتاجها أطفال اليمن».

ودعا متابعيه إلى مساعدة أطفال اليمن، قائلاً: «تعالوا لنتشارك في مداواة طفل يمني».

وبعد عرضه للفيديو تعرض لحام إلى هجوم عنيف، وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن ما قام به الممثل السوري هو النفاق بعينه، وتعاطفه المزعوم مع أطفال اليمن ما هو إلا رياء وكذب، وقال آخرون إن لحام هو من أيد بشار الأسد و «جرائمه» ضد المدنيين بمن فيهم أطفال سوريا، فكيف له أن يتعاطف مع أطفال اليمن وهو يؤيد «جرائم» بشار ضد أطفال سوريا العزل!

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وقال علي الشامي في تغريدة على تويتر: «دريد لحام يبكي أطفال اليمن المسالمين ويحرض على قتل أطفال سوريا الإرهابيين».

وفي تغريدة أخرى، قال سامي خالد: «دريد لحام ترك مئات الآلاف من الأطفال السوريين يعيشون الآن تحت القصف ويعانون من القتل والتهجير وذهب ليتضامن مع أطفال اليمن، دريد يؤيد قاتل أطفال بلده، لكن ضد قتل أطفال اليمن، لما الشخص ينتمي لطائفته بدل إنسانيته طبعاً كل التضامن مع أطفال اليمن وليبيا وكل أطفال العالم المظلومين».

وكان الفنان أعلن تأييده المطلق لنظام الأسد ووصف المتظاهرين منذ بداية الثورة السورية بـ «المغرر بهم» أو «المجرمين»، وأعلن أنه سيتخلى عن جنسيته السورية في حال سقط الأسد.

وأثار موقفه المؤيد للأسد صدمة لدى المعجبين به من السوريين؛ لأنه كان يمثل في نظرهم حب الوطن والانحياز لحقوق المواطن، من خلال أعماله السابقة، مثل «كاسك يا وطن» و «شقائق النعمان».