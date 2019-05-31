شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد ومفاجئ للريال اليمني.. وعودة الدولار والريال السعودي إلى هذا الحد مساء اليوم الجمعة (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الجمعة الموافق31مايو 2019م *أسعار الشراء

السعودي : 144.5 Advertisements الدولار : 549 *أسعار البيع السعودي : 146 الدولار : 556 سعر تحويل الدولار مقابل السعودي: الشراء : 3.80 البيع : 3.81

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