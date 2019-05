شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامية ‘‘علا الفارس’’ تعلن انضمامها لقناة الجزيرة .. .. شاهد كيف استقبلتها ‘‘غادة عويس’’(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، الخميس، انضمامها رسميا إلى شبكة "الجزيرة"، وقنوات Bein التابعة لها.

علا الفارس، في مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، عبر فضائية "الأردن اليوم"، قالت إنها ستقدم برنامج يحمل اسم "مع أو ضد" على شاشة BeinDrama، إضافة إلى عملها مذيعة أخبار في قناة "الجزيرة" الإخبارية.

وبعد المقابلة، نشرت الفارس تغريدة، جاء فيها: "شكرا من القلب على الردود الجميلة على خبر قرب انطلاق برنامجي (مع أو ضد) على قناة بي أن، أتمنى أن ينال إعجابكم".

وتابعت: "لكن في مرحلة ما يقودنا الحنين للبدايات، ربما لأن لها طعما مختلفا، الحنين يعيدني إلى شغف الأخبار، عودة للميدان واستديو الأخبار من خلال شاشة الجزيرة".

ولاقى إعلان الفارس ترحيبا من قبل إعلاميين وإعلاميات في قناة "الجزيرة"، إضافة إلى ترحيب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت علا الفارس جدلا واسعا العام قبل الماضي، بعد إطلاقها تغريدة ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وألمحت فيها إلى الموقف السلبي للدول الخليجية، وهو ما دفع إدارة "إم بي سي" لإبعادها عن الشاشة، بعد الحملة ضدها.

وعلقت الفارس قبل نحو شهرين على الهجوم المتكرر ضدها، بالقول: "تناسى البعض 15 عاما من الحب و الإخلاص والاحترام والعشرة، وتفننوا في محاربتي بلا ذنب، ومع ذلك التزمت الصمت".

وتابعت حينها بأنها "أردنية"، مضيفة: "فمحاولات تصويري بالخائنة لعدم معاداتي لقطر لا أفهمها، أنتم أحرار في آراءكم وتوجهاتكم، أما سياسة لن تشتم معي فأنت ضدي، رجاء تخلصوا منها، فأنا لم أخفِ موقفي منذ بداية الأزمة، وما زال ثابتا، لقطر عندي مكانة كبيرة، حالها حال السعودية والإمارات والبحرين ومصر".

Embedded video Ghada Oueiss غادة عويس ✔ @ghadaoueiss أهلاً وسهلاً بالفارسة علا التي تعلو ولا يعلى عليها @OlaAlfares ✌️ 2,816 03:01 - 31 May 2019 800 people are talking about this Twitter Ads information and privacy Ola Al Fares ✔ @OlaAlfares شكرا من القلب على الردود الجميلة على خبر قرب انطلاق برنامجي مع او ضد على قناة بي ان ... اتمنى ان ينال إعجابكم .. لكن في مرحلة ما يقودنا الحنين للبدايات .. ربما لأن لها طعم ٌ مختلف .. الحنين يعيدني الى شغف الأخبار .. عودة للميدان واستديو الأخبار من خلال شاشة الجزيرة 4,333 23:31 - 30 May 2019 Twitter Ads information and privacy 2,193 people are talking about this سلمى الجمل ✔ @AljamalSalma Replying to @OlaAlfares أهلا وسهلا بك معنا في قناة العرب الأولى زميلة عزيزة علينا جميعاً#الجزيرة 369 00:28 - 31 May 2019 Twitter Ads information and privacy 79 people are talking about this Embedded video علي المسلماني ✔ @AliAlmslmani النجمة علا الفارس @OlaAlfares تعود إلى شغفها الأول في تقديم الأخبار .. وتنضم رسميًا إلى قناة الجزيرة في قطر

