البحسني ينعي فقيد حضرموت والوطن اللواء محمد سالمين الاشولي

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، فقيد حضرموت والوطن اللواء محمد سالمين الأشولي الذي وافاه الأجل فجر اليوم الجمعة.

وأعرب المحافظ عن خسارة حضرموت والوطن برحيل اللواء الأشولي الذي يعد من خيرة قيادات المؤسسة الأمنية ، ظل مخلصاً لوطنه في مختلف المراحل، ونجح بكفاءة واقتدار في مختلف المهام الأمنية التي أوكلت اليه .

حيث خدم الفقيد وطنه في مجال التربية والتعليم في بدايات حياته ، ثم التحق بالمؤسسة الأمنية وكان من بين أكفأ قياداتها، وتدرّج عقب ذلك في مواقع قيادية بالوحدات الأمنية وتبوأ مناصب قيادية في أمن الدولة منها مدير عام إدارة أمن الدولة بمحافظة حضرموت قبل الوحدة، وبعد الوحدة مديراً للأمن السياسي بمحافظة مأرب .

ورفع محافظ حضرموت خالص التعازي وعظيم المواساة لأولاده وأسرته في مصابهم الجلل ، مبتهلاً الى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد اللواء محمد سالمين الأشولي بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه ورفاق دربه الصبر والسلوان .

كما نعته المؤسسة الأمنية والإدارة العامة للأمن السياسي ، مشيدين بمناقبه وخدماته للوطن ، وسائلين الله تعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته .

إنا لله وإنا إليه راجعون.