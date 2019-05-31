شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للحرب في لبنان.... تدريبات إسرائيلية مشتركة مع قبرص والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية مشتركة في قبرص لمواجهة الإرهاب والحروب المفتوحة.
ذكرت القناة العبرية الثانية، ظهر اليوم، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أجرى الأسبوع الماضي تدريبات عسكرية كبيرة مع نظيره القبرصي، للتدريب على الحروب المفتوحة ومكافحة الإرهاب.
وأكدت القناة العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي تدرب على الحروب المفتوحة وعلى القتال في جبهة تحاكي جبهة جنوب لبنان، وبأن الحرب في لبنان تتطلب التدريب المكثف لسلاح الجو الإسرائيلي على القتال لأوقات طويلة، وفي أجواء مختلفة، مثل التدريب على الحوادث الكبيرة أو الكوارث المفاجئة.
ونقلت القناة العبرية عن لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التدريب العسكري ساهم في التعاون الاستراتيجي وتعزيز العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والجيش القبرصي.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا للحرب في لبنان.... تدريبات إسرائيلية مشتركة مع قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.