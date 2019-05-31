شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للحرب في لبنان.... تدريبات إسرائيلية مشتركة مع قبرص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية مشتركة في قبرص لمواجهة الإرهاب والحروب المفتوحة.

ذكرت القناة العبرية الثانية، ظهر اليوم، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أجرى الأسبوع الماضي تدريبات عسكرية كبيرة مع نظيره القبرصي، للتدريب على الحروب المفتوحة ومكافحة الإرهاب.

وأكدت القناة العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي تدرب على الحروب المفتوحة وعلى القتال في جبهة تحاكي جبهة جنوب لبنان، وبأن الحرب في لبنان تتطلب التدريب المكثف لسلاح الجو الإسرائيلي على القتال لأوقات طويلة، وفي أجواء مختلفة، مثل التدريب على الحوادث الكبيرة أو الكوارث المفاجئة.

ونقلت القناة العبرية عن لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التدريب العسكري ساهم في التعاون الاستراتيجي وتعزيز العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والجيش القبرصي.