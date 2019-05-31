نقطة أمنية بعدن تعيد مبلغ مالي كبير وحقيبة بمقتنياتها لمواطن بعد فقدانها

تقدَّم مواطن بالشكر والثناء لأفراد نقطة التفتيش في كالتكس بمديرية المنصورة التابعة لقطاع المنصورة (الحزام الأمني) بقيادة القائد كمال مطلق الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية قائد القطاع، وذلك على العمل النزيه والأمين الذي قام به قائد وأفراد النقطة تجاهه.

وقال المواطن المُسن "إنه لم يكن يتوقع أن تعود إليه نقوده المقدرة بثلاثمائة ألف ريال بالإضافة إلى مقتنيات أخرى بعد أن فقدها في لمح البصر".

وعن تفاصيل الواقعة ان المواطن قام باستئجار سيارة أجرة للذهاب إلى كريتر، وفي حوزته حقيبة محمولة متوسطة الحجم، وأمام دوَّار القاهرة وجدوا عائلة تقف تحت أشعة الشمس في فترة النهار من شهر رمضان الحالي، فطلب المواطن وسائق سيارة الأجرة منهم الصعود لإيصالهم إلى مبتغاهم رحمة بهم.

وكانت وجهتهم إلى مستشفى البريهي، وعند توقفهم هناك، شرع السائق بإنزال الحقيبة المواطن عن طريق الخطأ ظناً منه أنها تتبع العائلة.

وحينما اكتشفا ذلك كان الأوان قد فات، فعادا أدراجهما نحو إلى المستشفى وأخذا يبحثان عن تلك العائلة وما أن وجدوهما قالوا لهما "إنهما شاهدا الحقيبة مع حقائبهم عندما هموا بنقل أمتعتهم بعد مغادرتهم سيارة الأجرة، ولكنهم تركوها كما هي على الأرض ولم يأخذوها ظناً منهم أن بها شيء ما".

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فجن جنون الرجل الذي قام بتوصيلهم إلى المستشفى مؤكداً أن بها 300 ألف ريال لا يملكها، وهي بمثابة أمانة يريد إيصالها إلى أهلها، كما أن بها أغراض أخرى مهمة.

وفي موازاة ذلك وعندما عثر جنود نقطة كالتكس بقيادة الأخ عبدالله ثابت قائد النقطة أبلغوا القائد كمال مطلق الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية قائد قطاع المنصورة، وغرفة العمليات، وبناء على أوامر من القائد كمال الحالمي تم توجيههم بالتعامل مع الحقيبة بحذر تام وعدم لمسها إلا بعد التأكد من خُـلوِّها من مواد قد تكون متفجرة أو خطيرة.

حيث نفَّـذ أفراد النقطة وقائدهم توجيهات القائد كمال الحالمي بحذافيرها وذلك حرصاً منه على سلامة أفراده وقادة النقاط التابعة للكتيبة.

وبحكمة من المواكن المُـسن توجَّـه نحو الأفراد المناوبين في النقطة سائلاً عن حقيبته، واصفاً شكلها ولونها ومحتوياتها بالداخل، فتم تسليمه إياها في موقف جميل يعكس الصورة النزيهة لرجال كتيبة الاحتياط الثانية بقيادة القائد كمال مطلق الحالمي الذي غرس في وجدانهم الحرص على أن يكون الهم الأول لأفراد الكتيبة هو حراسة الوطن والذود عن ممتلكات المواطنين، والاحتفاظ بمقتنياتهم المفقودة حتى يستلمونها منهم كما هي.

وفي هذا الصدد وجَّـه القائد كمال الحالمي شكره وتقديره لقائد نقطة كالتكس وأفراده النزيهين على الموقف الأمين الذي قاموا به، ضاربين بذلك أروع الأمثلة لكتيبة الاحتياط الثانية وقطاع المنصورة.