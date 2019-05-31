البرنامج السعودي لإعمار اليمن يستعرض أعماله في قمم مكة الثلاث

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بجناح ضمن قمم مكة المكرمة الثلاث ليستعرض فيه مشاريعه التنموية التي شملت مختلف المحافظات اليمنية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي عبدالله بن كدسه أن مشاركة البرنامج في هذا الحدث الهام يأتي إدراكاً لأهمية التواصل مع الوفود من مختلف الدول للتعريف بجهود المملكة في تنمية وإعمار اليمن، مشيراً إلى أن المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر سيلقي محاضرة على هامش القمم الثلاث تحت عنوان (المملكة واليمن .. سياسياً وإنسانياً وتنمية وإعمار) لتسليط الضوء على التسلسل السياسي للأحداث ومواقف المملكة تجاهها، ودعمها الإغاثي والتنموي في اليمن وللشعب اليمني .

وتتركز مشاريع البرنامج حول سبع قطاعات حيوية هامة وهي ( التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والثروة السمكية والموانيء والمباني السكنية والحكومية) حيث يعمل البرنامج في أغلب المحافظات اليمنية ومنها محافظة المهرة .

ويعمل البرنامج على رصد احتياجات السكان في مختلف المحافظات والمديريات عبر الزيارات الميدانية واللقاء بالمسؤولين والعمل عن قرب مع الحكومة اليمنية.