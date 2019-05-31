تسجيل مسرب لقياديين في حماس يكشف التلاعب بالمساعدات السعودية

نشرت صفحة شؤون تركية على حسابها في تويتر تسجيل صوتي قالت انه مسرب لقياديين في حماس يكشف قيام الحركة بالتلاعب في مواصفات اللحوم التي تبرعت السعودية للفقراء في قطاع غزة.

وبحسب الصفحة فقد استبدل لحوم الأضاحي التي تبرعت بها السعودية بلحوم أخرى أرخص ثمنا واقل جودة عبر أحد محلات الجزارة في غزة ولما علمت السعودية دفعوا 30 مليون شيكل لاستعادة اللحوم.