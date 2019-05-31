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تسجيل مسرب لقياديين في حماس يكشف التلاعب بالمساعدات السعودية

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نشرت صفحة شؤون تركية على حسابها في تويتر تسجيل صوتي قالت انه مسرب لقياديين في حماس يكشف قيام الحركة بالتلاعب في مواصفات اللحوم التي تبرعت للفقراء في قطاع غزة.

وبحسب الصفحة فقد استبدل لحوم الأضاحي التي تبرعت بها السعودية بلحوم أخرى أرخص ثمنا واقل جودة عبر أحد محلات الجزارة في غزة ولما علمت  السعودية دفعوا 30 مليون شيكل لاستعادة اللحوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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