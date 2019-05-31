إب.. مقتل مواطن على يد مسلح مجهول بالعدين بعد ساعات من جريمة مماثلة

قتل مواطن في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وقالت مصادر محلية إن المواطن محمد أحمد المساوى قتل في مديرية العدين غرب محافظة برصاص أحد المسلحين ولاذ بالفرار عقب تنفيذه الجريمة.
وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل فتى في الخامسة عشر من العمر بمنطقة بني أسعد بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة في مختلف مديريات المحافظة.
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