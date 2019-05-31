شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية عصر اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني في السوق السوداء 544 ريال للشراء في مقابل 553 ريال للبيع. أما بالنسبة لأسعار البنك المركزي فكانت 450 ريال للشراء وارتفع ليصل إلى 451 ريال للبيع. Advertisements وسعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني وصل إلى 143 للشراء مقابل 145.5 للبيع. أما البنك المركزي فتراوح سعر الشراء عند 119 ريال للشراء مقابل 120 ريال للبيع.

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