شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. لا تشرب الشاي بعد الإفطار لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتاد كثير من الناس على شرب الشاي بعد الوجبة الرئيسية مباشرة، وهو ما يعتبر من العادات الغذائية غير الصحية، خاصة إذا كانت وجبة رئيسية مثل وجبة الإفطار في رمضان.

ويحتوي الشاي على مكونات تقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم، وهي معادن من الضروري تواجدها في وجبة الإفطار.

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ومع أن الشاي قد يساعد في ترطيب الجسم، إلا أنه لا يفضل شربه بعد الوجبة مباشرة بحسب سي ان ان عربية.

إذا كنت من محبي الشاي، حاول أن تشربه بعد الوجبة بساعتين على الأقل، حتى يتم امتصاص هذه المعادن المفيدة خاصة إذا كنت من الاشخاص الذين يعانون من فقر الدم ونقص الحديد ولا تنس التخفيف من السكر الموجود في الشاي أيضا.

قبل الافطار تذكر أن أوراق الشاي الأخضر هي ذاتها أوراق الشاي الأحمر، لكنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة.