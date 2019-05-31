شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية يدشن صرف المساعدات الغذائية لشهر مايو 2019 في امانة العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية عملية توزيع المساعدات الغذائية لشهر مايو 2019 الممولة من برنامج الاغذية العالمي في جميع مراكز ونقاط التوزيع بامانة العاصمة في اطار مشروع الطوارئ الممول من برنامج الاغذية العالمي والمنفذ عبر مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية وخلال زيارته لمراكز التوزيع بمركز الاعاقة المزدوجه ومركز المكفوفين ومركز التوزيع بجمعية التحدي ومركز جمعية الصم والبكم حث الاستاذ حمود الاخرم مدير عام مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية جميع رؤساء واعضاء لجان الصرف والتوزيع المركزية والفرعية علي مضاعفة جهودهم الانسانية والاغاثية لتسيلم المساعدات الغذائية قبل حلول عيدالفطر المبارك لما لهذه المساعدات من دور هام في تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية والمعيشية التي تعيشها غالبية الاسر اليمنية في صنعاء وبقية المدن اليمنيه. وقال الاخرم ان المشروع ومن خلال مشروع الطوارئ يقوم باستهداف الاسر المستهدفه بامانة العاصمة والبالغ عددها اكثر من 80الف اسرة من الاسر الفقيرة والمحتاجه والايتام والارامل والمعاقين واصحاب الامراض المزمنه . مثمنا الشراكة المتميزة والمثمرة مع برنامج الاغذية العالمي والتي اسهمت في مكافحة الفقر والجوع في اليمن واسعدت مئات الالاف من الاسر اليمنية . من جانبه تفقد الاخ عصام قطينة نائب مديرعام المشروع مشرف الامانة عملية توزيع المساعدات الغذائية لشهر مايو 2019في امانة العاصمة والتي دشنت اليوم واطلع خلال الزيارة على الية سير عملية الصرف والتوزيع . مثمنا جهود لجان الصرف وحرصهم على تسليم المساعدات الغذائية بكل يسر وسهوله وفقا للالية المعتمدة من قبل المشروع هذا وسوف تستمر عملية توزيع المساعدات الغذائية لشهر مايو 2019 في عموم مراكز التوزيع في مديريات امانة العاصمة الخمس.

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