شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سعودي يمني بشأن واقعة اماراتية في ”سقطرى” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدرت أوامر ملكية سعودية بعدم قبول شحنة على متن السفينة الإماراتية والتي أوقفتها السلطات المحلية في ميناء يتبع محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية على الواقعة المحيط الهندي.

ونقل موقع "عربي21" عن مصدر ذكر أنه "مقرب من دوائر حكومية في سقطرى" واشترط عدم ذكر اسمه القول إن "القوات السعودية المتواجدة في ميناء حولاف في سقطرى، إلى جانب القوات اليمنية تلقت أوامر عليا بعدم قبول الشحنة التي على متن السفينة الإماراتية، دون تفتيشها".



وبحسب المصدر اليمني فإن السلطة البلدية في سقطرى تلقت توجيهات من الرئاسة اليمنية في مقابل أوامر ملكية سعودية لقواتها بـ"إفلات الشحنة الموجودة على متن السفينة"، بعد التأكد من وجود أسلحة تنوي الإمارات تقديمها لقوة تابعة لها.

وقال المصدر ذاته إن لجنة أمنية شكلتها قيادة الجزيرة بالشراكة مع القوات السعودية للتواصل مع وفد إماراتي يتواجد حاليا فيها بـ" إخضاع السفينة للتفتيش وإحضار قائمة بحمولتها".

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وقال المصدر إن "هناك خشية سعودية من أن الأسلحة الذي يعتقد وجودها على متن السفينة الإماراتية، ليست موجهة ضد أبناء سقطرى، بل ضدها"، موضحا أن "المجتمع السقطري مسالم، وتغيب فيه النعرات والمشاكل الاجتماعية".

ولفت المصدر إلى أن قيادة القوات السعودية في الجزيرة، سبق وأن نبهت قيادات مايسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي تشكل بدعم إماراتي اواسط العام 2017، من خطورة أي تمرد على السلطة الشرعية بسقطرى.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح ميلشيا الحوثي العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.