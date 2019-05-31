محسن: يجب على الشرعية أن توضح أخطاء غريفيث

المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع "الخليج 365" الدكتور جمال محسن، إن "كل محافظات الجنوب تحررت في أول 4 أشهر".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية إكسترا نيوز، أن محافظات الشمال لم تتحرر بسبب السيطرة الحوثية علىيها بصورة جمعية وأكثر فداحة، كما أن المليشيات استخدمت الصحفيين كدروع بشرية وقضوا على الأصوات، متابعًا: "بكل صراحة اللوم على الشرعية والتي لم تستطيع أن تواجه الحوثي وإعلامهم خلال فترة الحرب".

وأوضح "محسن"، أن الوصول إلى اتفاق السويد برعاية المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث خطوة جيدة، مؤكدًا أنه وقع في أخطاء عدة رغم ذلك.

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وواصل: "قام بإدخال اطراف سياسية جديدة بالمفاوضات وهم المقاومة الجنوبية والنخبة الحضرمية والذين ظهروا بعد الحرب والانتقاد له موضوعي".

وأكد "محسن"، أنه ينبغي على الشرعية توضيح أخطاء غريفيث التي آثرت على عملية السلام والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحديد استراتيجية واضحة وتوحيد القوى السياسية في مواجهة الحوثي والحفاظ على نشر السلام والتمسك بالقرارات الدولية 2216، ولا بد من وهناك قوى تؤثر على الحكومة وقرارتها وتقديم أدلة انتهاكات الحوثيين ضد اليمنيين.

واستكمل حديثه مخاطبًا الشرعية: "لا بد أن يعرف المجتمع الدولي أين هو الخطأ والشعب اليمني والحكومة الشرعية يجب أن تتحرر من المحاصصة السياسية والتحدث عن السلام، بالإضافة إلى وجود وعملية سياسية نريدها بالمستقبل وأنه لا يمكن السكوت عن الشهداء وتعويض أهاليهم وذويهم وبكل أسف لا توجد رؤية واضحة للعملية السياسية".