محسن يكشف سر خطير عن تواجد الحرس الثوري الإيراني باليمن

أكد المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع "الخليج 365" الدكتور جمال محسن، اليوم، إن إيران لا تخسر جراء توقيع عقوبات أمريكية عليها، لأن هناك شبكة من الحرس الثوري تعمل على الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية والاستثمار في الحرب اليمنية والمنتجات النفطية بالمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية إكسترا نيوز، أن إيران قامت ببيع النفط بمناطق الحوثيين فإذا تم القضاء على تلك الحيلة فستكون العقوبات الأمريكية مؤثرة، ولم يستطيعوا أن يفلتوا من العقوبات إلا من خلال الشبكة التابعة للحرس الثوري لتمرير وغسل الأموال.