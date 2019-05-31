وزير الداخلية يؤكد على أهمية استعادة الدور الريادي لمطار عدن الدولي

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري على أهمية تضافر كافة الجهود لاستعادة مطار عدن الدولي لدوره الريادي وإعادة نشاطه الحيوي إلى المستوى الذي عُرف به في السابق وضمان استقرار أوضاعه بما يمكنه من تأدية نشاطه الملاحي في خدمة المسافرين دون أي معوقات أو صعوبات .

وأشاد وزير الداخلية الميسري لدى لقاءه الخميس الكابتن أحمد مسعود العلواني رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية ، ومعه الكابتن صالح سليم بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الجوي ،وعبد الرقيب العمري القائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي بالجهود التي بذلتها قيادة مطار عدن الدولي خلال الفترة السابقة ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتفادي حدوث أي إشكاليات .

وناقش نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري , وضع مطار عدن الدولي والحركة الملاحية والجوية بالمطار وبحث السبل الكفيلة لانتشال أوضاعه، وإيجاد الحلول اللازمة للمعوقات والصعوبات التي تعتري سير العمل فيه ,مؤكدا حرص واهتمام الحكومة الشرعية على تفعيل دور المطار وكافة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية وذلك في إطار الجهود التي تبذل بالتعاون مع دول التحالف العربي لبسط نفوذ الدولة على كافة المرافق والمنشآت السيادية .

وأطلع معالي نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري من قيادة مطار عدن الدولي على المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العمل فيه ,موجها بتذليل تلك الصعوبات أمام المسافرين ، معربة عن ثقتها بالجهود التي يبذلها الوزير الميسري ، مشيدة بالوقت ذاته بالاهتمام الذي يوليه معاليه بأوضاع مطار عدن الدولي والسعي لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير عمله .