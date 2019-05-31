محسن: اليمن يُعاني من تدخل إيران منذ 4 سنوات

قال المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع "الخليج 365"، الدكتور جمال محسن، إن دولة إيران حاولت تصدير الثورة الخمينية للعرب، من أجل التدخل في شئون الدول العربية.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إكسترا نيوز عربية، أن ما يحدث في لبنان وسوريا واليمن حاليًا دليل على ذلك.
ومن ناحية أخرى أوضح أن اليمن يُعاني من التدخل الإيراني في شئونه منذ 4 سنوات، مشددًا على أن مليشيات الحوثي كانت ضعيفة في وقت سابق، وليست بتلك القوة حاليًا.
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