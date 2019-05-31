شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بشارع الذهب بالشيخ عثمان وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت فجر يوم الجمعة اشتباكات مسلحة بشارع الذهب المعروف بشارع الحب بالشيخ عثمان . وتبادل مسلحون اطلاقا للنار وسط شارع الذهب الذي يشهد ازدحاما شديدا خلال شهر رمضان المبارك بسبب خلاف حول معاكسة فتاة. Advertisements

ونشب خلاف بين مجموعتين مسلحتين قبل ان يتطور الى تبادل لاطلاق النار. وقال شاهد عيان لصحيفة "عدن الغد" ان تبادل اطلاق النار تسبب بسقوط عدد من الجرحى من المواطنين لكن مصادر اخرى قالت ان الاشتباكات خلفت قتيل .

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