الجالية الحضرمية بالرياض تؤكد وقوفها ومساندتها لمحافظ حضرموت

أكدت الجالية الحضرمية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وقوفها إلى جانب اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية .

وقالت الجالية إنها تابعت الحملة الإعلامية المغرضة التي تقودها مطابخ إعلامية مشبوهة هدفها النيل من شخص المحافظ البحسني وما تحقق لمحافظة حضرموت بشكل عام من استقرار ، وهي أساليب رخيصة يرفضها أبناء حضرموت.

وأشارت الجالية في بيان لها إلى أن المحافظ البحسني وضّح وبالأرقام في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً بالمكلا إيرادات ونفقات المحافظة وما تحتاجه الكهرباء من مبالغ كبيرة لا تستطيع السلطة المحلية بالمحافظة من الإيفاء بها من إيراداتها .

ولفتت الجالية إلى أن مشكلة الكهرباء ليست وليدة اليوم بل هي مشاكل تراكمية من عهود سابقة، وقد بادرت السلطة المحلية بإنشاء محطة الشحر بقدرة 40 ميقاوات كمرحلة أولى لتطوير قطاع الكهرباء والخدمات بالمحافظة .

Advertisements

وأوضحت الجالية أن حضرموت وما تنعم به من أمن واستقرار تحقق بجهود المحافظ البحسني ودعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقتين.

وجددت قيادة الجالية وقوفها ودعمها المطلق لجهود السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ البحسني ودوره في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة.

عن الجالية اليمنية بالرياض من أبناء حضرموت الشيخ/ عمر بن يحي البطاطي نائب رئيس الجالية

الشيخ/ عبدالله أحمد بامشموس رئيس مجلس الاعيان بالجالية .