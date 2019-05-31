مدير عام أمن حضرموت يلتقي بفريق العمل الفني "الحجل والزفين"

التقى العميد منير كرامه التميمي المدير العام لأمن وشرطة حضرموت في مكتبه اليوم، بفريق العمل الفني "الحجل والزفين"، المسلسل الرمضاني الذي يتم عرضه خلال الشهر الفضيل.

وعبر العميد التميمي عن ارتياحه بهذا اللقاء، الذي يأتي في ظل ردود الأفعال المختلفة المرافقة لعرض هذا العمل الفني الحضرمي المتميز، وأكد على اهتمام السلطة المحلية بقيادة اللواء فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية، بقطاع الفن والفنانين، والرعاية التي يوليها للمبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية في المحافظه.

من جانبه عبر الاخ يحيى القطوي مدير إدارة الفنون والمسرح بمكتب الثقافة بساحل حضرموت، عن شكره وتقديره للعميد منير التميمي على استقباله وحفاوته بالفريق الفني لمسلسل الحجل والزفين، وعلى كلماته التشجيعية لهم، وان دل ذلك على شئ إنما يدل على الاهتمام الذي توليه السلطة المحلية لقطاع الفن والفنانين، وهو ما يؤكد ايضا على إدراك العميد التميمي لأهمية ودور الأعمال الفنية والابداعية، وخاصة في مجال التمثيل والدراما في الرفع من وعي المجتمع وتطوره.