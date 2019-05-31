600 ألف مواطني يستفيد من مساعدات الهلال الإماراتي خلال رمضان

قدم الهلال الاماراتي ما يقارب 79 ألف سلة غذائية لسكان المناطق اليمنية المحررة خلال شهر رمضان المبارك. واستفاد منها حوالي 600 ألف شخص، وذلك في إطار الدعم المتواصل للشعب اليمني الشقيق بتوجيهات من القيادة الرشيدة. شملت عملية التوزيع سكان الساحل الغربي اليمني بمحافظتي الحديدة وتعز بمناطق الخوخة والتحيتا والدريهمي وبيت الفقية سلة وحيس وذو باب والمخا وموزع والوازعية، إلى جانب محافظات الضالع ولحج وأبين وعدن وحضرموت بمناطق ريف المكلا وتريم ورماه - ثمود والمكلا وغيل باوزير والمناطق الشرقية ومحافظة شبوة بمناطق دهر والطلح ورضوم وجردان وعرماء.

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