شاهد بالفيديو.. الجيش والمقاومة الجنوبية يتقدمان نحو الفاخر باتجاه إب

تتواصل المعارك بين قوات الجيش والمقاومة الجنوبية من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى في جبهة الضالع-إب.

وتمكنت القوات من التقدم نحو منطقة الفاخر وسيطرة على أول مناطق المدينة بعد معارك عنيفة خاضتها القوات مع مليشيات الحوثي في شخب غرب مديرية قعطبة شمالي الضالع.

وتمكنت القوات من السيطرة على مواقع استراتيجية وواصلت التقدم بعد تهاوي المليشيات وفرار من تبقى من عناصرها نحو منطقة الفاخر والتحصن في منازل المواطنين وبعض المرتفعات الجبلية.

ولجأت المليشيات وكعادتها إلى تفجير الجسور وزراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات بهدف إعاقة تقدم قوات العمالقة والمقاومة الجنوبية المشتركة دون أن تنجح في ذلك.