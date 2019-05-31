1200 أسرة تناشد محافظ لحج لتزويد منطقتهم بمولد كهربائي

الخليج 365-لحج

طالبت 1200 أسرة تقطن منطقة الرباط بمديرية تبن في محافظة لحج، اليوم، المحافظ اللواء أحمد عبدالله التركي التدخل العاجل لتزويد منطقتهم بمحول كهربائي.

وقال عاقل الرباط الشيخ، عبدالحكيم العزيبي؛ أن: "الأهالي باتوا في وضع لا يحسدون عليه بعد احتراق المحول الكهربائي القديم ومعاناتهم تتفاقم بسبب الحر الشديد وموجة القيظ اللاهبة التي تضرب المنطقة في هذه الأيام الصيفية".

وعبر الشيخ "العزيبي" عن أمله في سرعة تجاوب وتفاعل المحافظ التركي مع استغاثة السكان لما عرف عنه من مواقف إنسانية في خدمة المواطنين.