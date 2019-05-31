اشتباكات في كريتر بمدينة عدن



الخليج 365-عدن الخليج 365-عدن افادت مصادر عن اندلاع اشتباكات محدودة صباح اليوم الجمعة في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقته عدن. وذكرت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين بالحي المجاور لمعسكر عشرين بكريتر. واستخدم الطرفان الاسلحة المتوسطة سقط على اثرها عدد من الجرحى. بحسب المصادر فقد اندلعت الاشتباكات بین مسلحین من حي البادري واخرین من حي معسكر عشریشن، على خلفیة اعتقال شخص.

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