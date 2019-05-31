شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية في عدن تحدد موعد بدء اجازة عيد الفطر المبارك وبداية الدوام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الرئيس هادي، موعد بدء اجازة عيد الفطر و بدء الدوام.



و قالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس 30 مايو/آيار 2019، إن إجازة عيد الفطر المبارك للعام1440هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة ستبدأ يوم 29 رمضان، و تنتهي يوم الثالث من شوال.



و أوضحت أن ذلك يأتي وفقا لنص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000، بشأن الإجازات و العطلات الرسمية، و كون الاجازة قد تتداخل معها و تتبعها يومي الاجازة الرسمية الجمعة و السبت فإن الدوام الرسمي يبدأ يوم السادس من شوال.

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