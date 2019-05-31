القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوم لميليشيات الحوثي في حيس

أحبطت القوات اليمنية المشتركة هجوما لميليشيات الحوثي مصحوبا بقصف مكثف على مواقعها في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار وانتهاك اتفاق السويد.

وقالت مصادر عسكرية يمنية - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن الحوثيين شنوا هجوماً على مواقع ألوية العمالقة في منطقة بني مغاري شمالي حيس بعد قصف مدفعي وبالأسلحة الرشاشة"، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

من جهة أخرى، أفادت مصادر بمقتل القيادي الميداني الحوثي أبو علي المتوكل مع 14 آخرين، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، وأسر اثنين من المتمردين في المواجهات التي دارت بين القوات المشتركة والحزام الأمني مع ميليشيات الحوثي، في أطراف منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.

يذكر أن المنطقة شهدت معارك عنيفة تمكنت خلالها القوات المشتركة والحزام الأمني من السيطرة على مناطق الريبي وسليم والزيريات في جبهة شخب وتطهيرها بالكامل، والوصول إلى أطراف منطقة الفاخر، فيما صدت القوات المشتركة والحزام الأمني هجوما للحوثيين باتجاه منطقة المشاريح في جبهة حجر.