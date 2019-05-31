بسبب فتاة.. سقوط قتيل وعدد من الجرحى في عدن

اندلعت فجر اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة بمديرية الشيخ عثمان في عدن، إثر معاكسة فتاة بالعقد الثاني من العمر، حسبما أفاد شهود عيان.

وقال شهود العيان، إن مجموعتين مسلحة تقاتلا في شارع الحب بمديرية الشيخ عثمان، إثر معاكسة تعرضت لها فتاة بالعقد الثاني من العمر، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى .