اندلعت فجر اليوم الجمعة، اشتباكات مسلحة بمديرية الشيخ عثمان في عدن، إثر معاكسة فتاة بالعقد الثاني من العمر، حسبما أفاد شهود عيان.
وقال شهود العيان، إن مجموعتين مسلحة تقاتلا في شارع الحب بمديرية الشيخ عثمان، إثر معاكسة تعرضت لها فتاة بالعقد الثاني من العمر، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فتاة.. سقوط قتيل وعدد من الجرحى في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.