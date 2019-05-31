شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة البي بي سي تحرج ضيفها الإخواني على الهواء مباشرة وتجعله يبتلع لسانه عدة مرات متتالية.. شاهد فيديو ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة البي بي سي تحرج ضيفها الإخواني وتجعله يبتلع لسانه.. شاهد !

وذلك عندما قال إن "الانظمة الاستبدادية هي التي تقوم بالثورات المضادة ضد الربيع العربي الذي جاء بثورات ارادت ان تسقط الانظمة الاستبدادية، وان تبدأ عملية تحول ديمقراطي، مستدلاً على كلامه ان الثورات المضادة هي لواد الربيع العربي".

وعندها سألته المذيعة، ان " قطر والاخوان المسلمين القائم مفهومهم على السمع والطاعة المطلقة، هم الذين كانوا يريدون أن يأتوا بالديمقراطية للعالم العربي"، عندها رد عليها بأن "فهمها للأخوان المسلمين غير صحيح"، عندها سالته قائلة:

"أليس المبدأ الأساسي لأن تكون عضواً في الإخوان المسلمين ان تدين بالسمع والطاعة المطلقة للمرشد"، وعندها ابتلع لسانه للمرة الأولى وقال لها .. "ما دخل هذا الكلام بالسعي من أجل التحول نحو الديمقراطية".

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فردت عليه قائلة: "عندما يكون منظمة قائمة على عدم التفكير، على السمع والطاعة الكاملة لشخص ولإنسان، هل هي منظمة تقوم على نشر القيم الديمقراطية والتنوع وقيم التفكير". عندها ابتلع لسانه للمرة الثانية وقال هل الاخوان المسلمين قائمين على عدم التفكير وان هذا كلام خطير من حضرتك"، فردت عليه "انا أسألك وحضرتك موجود فلتجبني". فقال لها "خيرة مفكري الأمة الذين كتبوا في الديمقراطية والتحول السياسي وحقوق الإنسان، كلهم من رجال الإخوان المسلمين" فردت عليه قائلة: "مثل من؟".. عندها ابتلع لسانه للمرة الثالثة.. وكررت سؤالها مرة أخرى "مثل من؟" ولكنه لم يستطع الرد عليها.