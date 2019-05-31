شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مؤتمري يكشف عن إنشقاقات لقيادات كبيرة في جماعة الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الاعلامي المقرب من حزب المؤتمر الشعبي العام رئيس تحرير صحيفة اليمن اليوم عبدالله الحميقاني عن انشقاقات لقيادات كبيرة في جماعة الحوثي



وأكد الحميقاني في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" بأن هناك انشقاقات لقيادات كبيرة في ميليشيا الحوثي مضيفا انه سيتم الاعلان عن اسماءها فور التأكد من وصولها الى مكان آمن في اليومين القادمين



وأوضح الحميقاني ان هذه الانشقاقات جاءت بعد خلافات حدثت بين اعضاء المجلس السياسي بعد نشر غسيل الحوثيين من قبل الشيخ سلطان السامعي.



هناك انشقاقات لقيادات كبيرةفي مليشيا #الحوثي سيتم الاعلان عن اسماءهافور التأكدمن وصولهاالى مكان آمن في اليومين القادمين وهذه الانشقاقات جاءت بعدخلافات حدثت بين اعضاءالمجلس السياسي بعد نشرغسيل #الحوثيين من قبل الشيخ سلطان السامعي وازيدادالخناق على #ايران#قمة_مكة_المكرمة — عبدالله الحميقاني (@Zl2JNUUxio2bpHn) May 29, 2019

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