شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات مسلحة عنيفة بعدن ... تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اندلعت بكريتر قبل قليل اشتباكات مسلحة. مصدر محلي لصحيفة عدن الغد قال ان اشتباكات بين مسلحين اندلعت بالحي المجاور لمعسكر عشرين. وتبادل المسلحون اطلاقا كثيفا للنار. Advertisements الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من حي البادري واخرين حي معسكر عشرين. واستخدمت في الاشتباكات قنابل هجومية. وبحسب المعلومات المتوفرة فان الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من الاهالي وقوة من معسكر عشرين على خلفية اعتقال شاب.

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