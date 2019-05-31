شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي من الوزن الثقيل يعود للمشهد السياسي ويفاجئ خصوم الرئيس " هادي " بمقال غير مسبوق ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بعد اختفاء طويل عن المشهد السياسي اليمني عاد السياسي اليمني المخضرم والكبير " سالم صالح محمد " عضو مجلس الرئاسة السابق ليعلق على مفردات المشهد اليمني بمقال عبر من خلاله على رؤيته للرئيس " هادي " .

" صوت المغتربين " ينشر نص المقال:

"عبدربه منصور هادي، هو فلاح بسيط من أبين تعلم ودرس وتدرج بمسئولياته المدنية والعسكرية حتى لهثت السلطة إليه وهو مكرهاً لها ولا يبتغيها ولا طموح شخصي يراوده بها ..

سأختصر لكم المسافات ..وسنختصر لكم الحديث بنقاط معينة :

- عبدربه منصور هادي هو أنقى رئيس حكم اليمن وهو الوحيد من أصل يمني يحكم اليمن منذو الف ومائتين سنة .. لا يطمح للولاية ولا للخلافة ولا للتوريث ولا لأي مشروع حزبي أو مناطقي أو سلالي أو ترتيبات بعد هزيمة المليشيات ..

- عبدربه منصور هادي هو عدو معظم المكونات التي تحمل مشاريع صغيرة امام مشروعه الوطني الفيدرالي العظيم لذلك تلاحظ تلك المكونات تهاجمه لأنه ليس مفصلاً على مقاساتها الصغيرة ..!

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- عبدربه منصور هادي .. هو شخص يمني اصيل تغلب عليه الطيبة والبرأة والحنكة وصاحب وجه يحاول ان يرضي جميع الاطراف المؤيدة له سلماً وحرباً .. ولا يخضع لإملاءات طرف على آخر ..

-عبدربه منصور هادي هو من أراد الله له ان ينجوا من حصار واعتقال المليشيات التي أحضرها سيف بن ذي يزن من سجون فارس إلى اليمن، والتي قتلت الملك سيف بن ذي يزن واستولت على الحكم وأرادت فعل نفس المؤامرة مع عبدربه في صنعاء، ومن ثم النجاة من هجوم وقرار الإعدام التي كانت قررته تلك المليشيات عليه في عــدن ..

أنجاه الله لأمر عظيم وكبير وسعيد لليمن وأهل اليمن دون استثناء ..

- عبدربه منصور هادي صاحب مشروع وطني تاريخي وهو مهندس ومؤسس اليمن الإتحادي الجديد القائم على العدل والمساواة والشفافية والحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والسلطة بين كل اليمنيين وهو ما تعارض مع مصالح الحق الإلهي والتاريخي المزعوم، والاطماع الحزبية و مجموعات ولوبيات الفساد في اليمن ولذلك حاربه أصحاب المشاريع الصغيرة دون هواده ..!

- عبدربه منصور هادي صاحب أفكار الحوار الوطني الشامل والأقاليم حتى يخرج اليمنيين من حكم السلالة الواحدة والمنطقة الواحدة ، وصراعات ونهب السلطة والثروة التي ظلت مهيمنة عليها تلك العصابات واللصوص الغرباء على المجتمع اليمني اكثر من 1380 عام مضت كان الشعب اليمني هو ضحية تلك الصراعات الدامية والمؤلمة التي زرعتها سلالة قذرة ..

- عبدربه منصور هادي هادي هو رئيس الإجماع الوطني لأول مرة في تاريخ اليمن، في انتخابات 21 فبراير 2012م الذي توج بالحكم في اليمن بعد الملك سيف بن ذي يزن..!"

* عضو مجلس الرئاسة سابقا