الجيش اليمني يُعلن إسقاط 20 حوثيًا وتحرير مناطق في الضالع وصعدة

حررت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، الخميس، مواقع جديدة في محافظتي الضالع وصعدة وتعز، خلال معارك أسفرت عن مقتل 14 حوثيا وأسر 6 آخرين.

وأصدر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بيانا جاء فيه: إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً عنيفاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية بالضالع.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش استكملت خلال الهجوم تحرير منطقة "شخب" بالكامل، غرب مديرية قعطبة، وصولاً إلى مشارف منطقة "باب غلق"، شمال المديرية.

وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 14 عنصراً حوثياً وجرح العشرات، وأسر اثنين آخرين، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفي معاقل الحوثيين، سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع استراتيجية جديدة في باقم شمال صعدة، وأسر 4 عناصر حوثية.

وذكر قائد اللواء التاسع مشاة جبلي، العميد أديب الشهاب، أن ألوية من محور علب (اللواء التاسع مشاة، ولواء الحزم، واللواء العاشر خاصة) باغتت المليشيا الحوثية بهجوم خاطف، وسيطرت على تلال العتيمة، الصعاب، ومثلث سبعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن السيطرة على المواقع تقطع خطوط إمداد المليشيا الحوثية من وإلى باقم والربوعة، العملية العسكرية جاءت مفاجئة بتغطية جوية من التحالف العربي وإسناد المدفعية.

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تحرير مواقع استراتيجية بتعز

وفي تعز، حققت قوات الجيش الوطني، الخميس، تقدمات كبيرة في الجبهات القتالية بمدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وتمكنت قوات الجيش، من تحرير تلة "الكمبتين" في جبل الوعش وتلة "حميد علي عبده" ومحطة الكهرباء في منطقة "الهشمة" شمالي مدينة تعز.

حررت قوات الجيش خلال المعارك تلال “الشيباني”، في شارع الخمسين شمالي غرب المدينة.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، وأسر عدد آخر منهم، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وكانت قوات الجيش الوطني، حررت في ساعات مبكرة صباح الخميس، جبال "القارع" شمالي غرب مدينة تعز، عقب معارك تكبدت فيها المليشيا خسائر في العدد والعدة.

وجراء الخسائر التي تلقتها لجأت المليشيا الإرهابية إلى قصف الأحياء السكنية وسط مدينة تعز بالمدفعية الثقيلة ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.