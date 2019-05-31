شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعلن بدء عملية جديدة لاستهداف الحوثيين باليمن وقناة العربية توجه تحذير عاجل للمواطنين (مكان العملية) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف ميليشيات الحوثي في محافظة الضالع.

وطالب التحالف المدنيين في محافظة الضالع عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وشرحت قوات التحالف العربي أن العلمية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، موضحة: "اتخذنا الإجراءات كافة لحماية المدنيين".

وشدد التحالف، أن جهوده مستمرة ضد ميليشيات الحوثي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن بدء عملية جديدة لاستهداف الحوثيين باليمن وقناة العربية توجه تحذير عاجل للمواطنين (مكان العملية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.