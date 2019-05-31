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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو رغم كثافة الأمن السعودي.. أمر غير متوقّع حدث لمسؤول عربي في الحرم المكي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعترض سودانيون رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان في الحرم المكي بالسعودية .
ووجه معتمرون سودانيون في الحرم المكي هتافات تنادي بمدنية الدولة، ضد “البرهان”، رغم الحشد الكبير من رجال الأمن السعوديين الذي أحاطوا به لتأمين الحماية له.
هتاف مدنية من مكة في وجه برهان من قبل ثوار السودان في السعودية #اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/oJ5z1YRixL— Hanي Alhassaن (@Hani_Alhassan) May 30, 2019
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هتاف مدنية من مكة في وجه برهان من قبل ثوار السودان في السعودية #اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/oJ5z1YRixL— Hanي Alhassaن (@Hani_Alhassan) May 30, 2019
Hanي Alhassaن@Hani_Alhassan
هتاف مدنية من مكة في وجه برهان من قبل ثوار السودان في السعودية #اعتصام_القياده_العامه
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هتاف مدنية من مكة في وجه برهان من قبل ثوار السودان في السعودية #اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/oJ5z1YRixL— Hanي Alhassaن (@Hani_Alhassan) May 30, 2019
هتاف مدنية من مكة في وجه برهان من قبل ثوار السودان في السعودية #اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/oJ5z1YRixL— Hanي Alhassaن (@Hani_Alhassan) May 30, 2019
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هتافات المدنية تتعالي ع برهان #اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/oGuQVUgecG— Waleed M Yahia (@wely_yahia) May 30, 2019
">
هتافات المدنية تتعالي ع برهان #اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/oGuQVUgecG— Waleed M Yahia (@wely_yahia) May 30, 2019
Waleed M [email protected]_yahia
هتافات المدنية تتعالي ع برهان #اعتصام_القياده_العامه
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هتافات المدنية تتعالي ع برهان #اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/oGuQVUgecG— Waleed M Yahia (@wely_yahia) May 30, 2019
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وكان البرهان قد توجه صباح اليوم الخميس إلي المملكة العربية السعودية مترأسا وفد السودان المشارك في القمتين العربية والإسلامية.
وخلع البرهان الزي العسكري الذي اعتاد على الظهور به في خطاباته وزياراته الرسمية وارتدى زيا مدنيا متمثلا في بدلة سوداء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.