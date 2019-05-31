شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ممثل قطر ”معزولًا“ في القمة الخليجية تثير سخرية واسعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة لزعماء ومسؤولي دول الخليج العربي الست، الذين شاركوا في قمة خليجية طارئة في مكة المكرمة مساء الخميس، سخرية واسعة من ممثل قطر الذي ظهر فيها، وعكست واقع الحال بين دول المقاطعة والدوحة.

ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، جالسًا في نهاية صف باقي ممثلي دول الخليج الخمس الأخرى، وقد بدوا مشغولين بحوارات جانبية فيما بينهم بينما يجلس المسؤول القطري وحيدًا.

وبينما ينشغل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحوار جانبي مع العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، كان ولي العهد السعودي يحاور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ومستشار سلطان عمان شهاب بن طارق آل سعيد، فيما جلس ممثل الدوحة شارداً كما يبدو في الصورة.

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الصوره تتحدث Advertisements

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