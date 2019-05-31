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الكشف عن تفاصيل أخطر عملية عسكرية يجري الترتيب لها من قِبل"الحوثيين" !

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية في العاصمة صنعاء عن ترتيبات وتحركات عسكرية خطيرة وغير مسبوقة تقوم بها المليشيات لتفجير الوضع عسكرياً بخط الملاحة الدولية في مياة اليمن.

 وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»بأن قيادات حوثية بارزة قد بدأت منذ ايام في صنعاء والحديدة بعقد اجتماعات سرية ومتواصلة مع قيادات عسكرية حوثية رفيعة يعملون في القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل لمناقشة عدد من الخطط العسكرية بهدف إستئناف العمليات الإرهابية بخط الملاحة الدولية . 

 وأوضحت المصادر على ان القيادات الحوثية قد أوكلت عدد من القادة العسكريين الذين تولى تدريبهم وتأهيلهم خبراء ايرانيين بالبدء في الإعداد العسكري والاستعداد لاستهداف السفن وتفجير الوضع في خطوط الملاحة الدولية في مياة اليمن .

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 وأوضحت المصادر على ان من ضمن العمليات الإرهابية التي تستعد المليشيات الحوثية لتنفيذها في مياة خط الملاحة الدولية بمياة اليمن الاقليمية من خلال تفخيخ عدد من الزوارق البحرية ذاتية الدفع تنطلق من مناطق متفرقة من ساحل شمال محافظة الحديدة. 

 وأضافت المصادر على ان العمليات العسكرية الحوثية التي يجري الاعداد لها ستستهدف سفن الشحن التجارية والنفطية على غرار حادثة استهداف سفن الشحن الإماراتية التي تم استهدافها من قبل اطراف مرتبطة بطهران خلال الاسابيع القليلة الماضية قبالة إيران . 

 

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