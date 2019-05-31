الكشف عن تحركات عسكرية خطيرة من ميليشيات الحوثي لتفجير الأوضاع

كشفت مصادر عسكرية في العاصمة صنعاء، عن ترتيبات وتحركات عسكرية خطيرة وغير مسبوقة تقوم بها مليشيات الحوثي، لتفجير الوضع عسكرياً بخط الملاحة الدولية في مياة اليمن.
وذكرت المصادر بأن قيادات حوثية بارزة قد بدأت منذ أيام في صنعاء والحديدة بعقد اجتماعات سرية ومتواصلة مع قيادات عسكرية حوثية رفيعة، يعملون في القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل، لمناقشة عدد من الخطط العسكرية بهدف إستئناف العمليات الإرهابية بخط الملاحة الدولية .
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