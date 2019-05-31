شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة الملك سلمان لرئيس الوزراء القطري تشعل تويتر ..صوره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر الملك سلمان وهو ينظر إلى رئيس وزراء قطر وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بشكل مؤثر، ما أحدث موجة جدل بين رواد السوشيال ميديا، وفسرها الجميع حسب مواقفهم.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، رئيس وزراء دولة قطر وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في قصر الصفا بمكة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته “القناة السعودية” على حسابها في “تويتر”، لحظة استقبال “خادم الحرمين” لرئيس وزراء قطر، قبيل انعقاد القمة الخليجية الطارئة.

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وانطلقت اليوم القمة الخليجية الطارئة، التي دعا إليها “خادم الحرمين” لبحث التوترات في الخليج، واعتداءات ميليشيا الحوثي الإيرانية على محطتي ضخ نفط بالمملكة.

