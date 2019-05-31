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الريال اليمني يواصل الصعود وسط تراجع للعملات الاجنبية مع بداية اليوم الجمعه …اخر التحديثات

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الجمعه  انهيارا كبيرا، لارتفاع سعر الدولار بمختلف المحافظات.

 

وكانت الأسعار كالتالي:

 

أسعار الشراء:

الريال السعودي بـ 145 ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 148 ريالا

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الدولار الأمريكي 551 ريالًا

 

 أسعار البيع:

الريال السعودي بـ 147ريالً

الدرهم الإماراتي بـ 150 ريالاً

الدولار الأمريكي 557  ريالًا

مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي وقت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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