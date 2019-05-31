شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الصعود وسط تراجع للعملات الاجنبية مع بداية اليوم الجمعه …اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الجمعه انهيارا كبيرا، لارتفاع سعر الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 145 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 148 ريالا Advertisements الدولار الأمريكي 551 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 147ريالً الدرهم الإماراتي بـ 150 ريالاً الدولار الأمريكي 557 ريالًا مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي وقت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريال اليمني يواصل الصعود وسط تراجع للعملات الاجنبية مع بداية اليوم الجمعه …اخر التحديثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.