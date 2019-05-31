شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : أول دولة عربية تعلن عن عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت الجمعية الفلكية القطرية أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في قطر الأربعاء الموافق 5 يونيو/حزيران المقبل، علما أن قطر تعتمد في إعلان العيد على لجنة تحري رؤية الهلال التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال رئيس الجمعية الفلكية القطرية "خالد بن عبدالله تركي السبيعي"، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الهلال سيغيب في مدينة الدوحة بعد 3 دقائق فقط من غروب الشمس فيها يوم الثلاثاء الرابع من يونيو/حزيران المقبل، أما أقصى مدة يمكثها القمر في الوطن العربي فستكون في الرباط، إذ يغيب بعيد غروب الشمس باثنتي عشرة دقيقة فقط.

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وأوضح "السبيعي" أن مكث القمر بعد غروب الشمس لبضع دقائق يعني أنه يرتفع فوق الأفق المغبر بمقدار إصبع أو إصبعين فقط، وحيث إن إضاءته -المفترضة- ضئيلة جداً، فإن وهج الشمس وغبار الأفق وقصر مدة المكث كفيلة بأن تمنع رؤيته.

وأشار إلى أنه يوم الثلاثاء ستصبح رؤية الهلال بعد غروب الشمس ممكنة لجميع بلدان الوطن العربي، وعليه، فإنه وبحسب علم الفلك، فسيكون يوم الثلاثاء الموافق الرابع من يونيو/حزيران المقبل هو المتمم لشهر رمضان لجميع الدول التي تشترط الرؤية البصرية للهلال، وأن غرة شهر شوال ستكون يوم الأربعاء الموافق الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مركز الفلك الدولي ومقره في الإمارات، أن الأربعاء 5 يونيو/حزيران المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، في جميع مناطق العالمين الإسلامي والعربي، باعتماد رؤية الهلال.