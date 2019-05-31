شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام وعاجل لتحالف العربي حول ماحدث في صنعاء ويوجه تحذيرات للمواطنين في العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية أنها نفذت، الخميس، عملية استهداف نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة صنعاء.



وذكر التحالف، أن العملية تهدف لتحييد قدرات ميليشيا الحوثي عن تنفيذ أعمال عدائية، ولحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق ما أورد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية الخميس. وأكد التحالف، أن العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين.



وطالب تحالف دعم الشرعية، المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

