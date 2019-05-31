ماذا قال رئيس الحكومة ونائب الرئيس عن الشهيد اللواء سيف سكرة؟

تواصلت جملة التعازي والتعليقات على استشهاد اللواء سيف علي صالح سكرة على المستويات الرسمية والشعبية والأحزا المختلفة .

وفي تغريدة له رصدها الخليج 365 ، قال رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك "رحم الله الشهيد البطل اللواء الركن سيف علي صالح سكره، الذي استشهد اليوم وهو يسطر مع رفاقه الأبطال من الضباط والجنود اروع البطولات القتالية في مطاردة فلول الانقلابيين في محافظة الضالع".

وأضاف: اصدق التعازي والموساة لابناء واسرة الشهيد الذي خسر الوطن برحيلة رجلا صلباً وقائداً عسكريا فذاً.".

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من جانبه،بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد اللواء سيف علي صالح سكره قائد اللواء الأول مقاومة وهو يرابط في ميادين البطولة والعزة والشرف بمحافظة الضالع.

وحسب وكالة سبأ أشاد "نائب الرئيس بمناقب الشهيد وبطولاته وما سطره من بطولات وملاحم خالدة في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية الكهنوتية، وقيادة الشهيد المحنكة لأبطال الجيش وما تمتع به من أخلاق عالية وصبر وتفاني في أداء المهام المنوطة به".

وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد ومنتسبي اللواء الأول مقاومة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.