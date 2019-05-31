المجلس الانتقالي الجنوبي ينعي استشهاد اللواء سيف سكرة

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانا ينعي فيه استشهاد اللواء سيف سكرة والذي استشهد اليوم في الضالع .

وقال بيان النعي الذي ينشره "الخليج 365": "لقد خسر الجنوب باستشهاد البطل اللواء سيف سكرة، قائداً من الطراز الاستثنائي، تميز بالكفاءة والشجاعة والخبرة الممتدة لعقود من السنوات، كان خلالها ذلكم الضابط والقائد النموذج، الذي حمل وطنه وقضيته بين جوانحه، وكان على الدوام مشروع شهادة دفاعاً عن مبادئه التي هي مبادئ وقيم مجتمعه وشعبه".

وفيما يلي نص بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحمن

{مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}

صدق الله العظيم

بحزن وأسىً عميقين ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي استشهاد اللواء سيف علي صالح العفيف ( سكرة )قائد اللواء الأول مقاومة، الذي استشهد مساء أمس وهو يقود معارك مطاردة المليشيات، دفاعاً عن وطنه وتطلعات شعبه في جبهة محافظة الضالع.

لقد خسر الجنوب باستشهاد البطل اللواء سيف سكرة، قائداً من الطراز الاستثنائي، تميز بالكفاءة والشجاعة والخبرة الممتدة لعقود من السنوات، كان خلالها ذلكم الضابط والقائد النموذج، الذي حمل وطنه وقضيته بين جوانحه، وكان على الدوام مشروع شهادة دفاعاً عن مبادئه التي هي مبادئ وقيم مجتمعه وشعبه.

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إن المجلس الانتقالي الجنوبي وهو ينعي بألم كبير الشهيد البطل سيف سكرة ، ليشعُر كذلك بالاعتزاز والفخر بالأدوار والمآثر البطولية التي اجترحها الشهيد ورفاقه، وسجلوا خلالها من البطولات ماتعجز الأقلام والكلمات عن وصفه.

وفي الوقت الذي يتوجه المجلس الانتقالي الجنوبي بالعزاء الصادق إلى أسرة وذوي الشهيد الراحل ورفاقه، فإنه يجدد العهد له ولكل الشهداء على المضي على ذات الدرب الذي ساروا عليه وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل تحقيق أهداف وتطلعات شعبهم وصولاً إلى النصر المنشود.

رحم الله الشهيد البطل اللواء سيف سكرة وكل الشهداء الأبطال، وشفى الله الجرحى.

وعهداً إننا على عهدهم ماضون حتى النصر.

اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

القائد الأعلى لقوات المقاومة الجنوبية