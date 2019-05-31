بمناسبة عيد الفطر.. الإفراج عن 25 سجين في المكلا بتوجيهات النائب العام

قرت لجنة خاصة خلال زيارتها للسجن المركزي بالمكلا، الإفراج عن 25 سجين من المعسرين ممن قضوا ثلاثة أرباع محكومياتهم ويتحلون بحسن السيرة والسلوك، بتوجيهات النائب العام الدكتور علي ناصر الأعوش ومساهمة رجال الخير، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وتكونت اللجنة الخاصة التي كان في استقبالها في السجن المركزي المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي ومقدم علي عبدالعزيز بازبيدي مدير مصلحة التأهيل والإصلاح ( السجن المركزي )، تكوّنت من القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس النيابة العامة- رئيساً، وعضوية القاضي صالح السعدي والقاضي سالم بن شحنه والقاضي نزار القدسي والأخ عبدالله الفضلي .

وأكدت اللجنة وقيادة الأمن خلال لقاء جمعهما في السجن المركزي على تكاتف الجهود والسعي عند أهل الخير والمحسنين للإفراج عن المعسرين وأصحاب الحقوق الشخصية من أجل إدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم خلال أيام العيد السعيد.