الشرفي: إعلام الاخوان يُصر على شيطنة رفاق القضية

قال مستشار وزير الإعلام، فهد الشرفي، اليوم الخميس، "يصر إعلام الاخوان على شيطنة رفاق القضية".

وأضاف الشرفي في منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - تابعها "الخليج 365" - "وكأنهم يقولون للناس كن حوثي وإياك ان تترك الحوثية فلدينا القنوات وآلة اعلامية ضخمة ستحرقك وتجعلك تندم على ترك الحوثية".

وتابع "هكذا افهم حملتهم على البخيتي و الصوفي وهكذا يفهمها المواطن والخيارات إما حوثي أو إخواني واياك أن تكن غير ذلك".

وبين أنه "على غير العادة لم أعد أشاهد حلقات الاخ محمد الربع منذ استهلاله برنامجه العام الماضي بشتم الشهيد صالح الى قبره ؛ واسمع ان هذا الموسم تحول لاستهداف شخصي ساعة لعلي البخيتي وساعة لنبيل الصوفي ونسي الوزوزي وأبوعلي الحاكم وبقية سلالة القتل الحوثية".

واستطرد "واجهنا الاخ علي البخيتي يوم كان ناطقا للحوثيين في كل وسيلة وفِي مؤتمر صحافي مشهود معروف ؛ لكنه بعد أن عاد للصف الجمهوري وأصبح سيفا يمانيا على سلالة الدجل ومشروع إعادة الامامة حصن نفسه منا ونختلف في الآراء لكن لن اسمح لنفسي باستهدافه وقد ترك الحوثية وأصبح سهمه في نحرها ".