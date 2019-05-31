شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. لن تصدق ما تم العثور عليه في سواحل حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفقت كميات كبيرة من أسماك الجمبري، الثلاثاء، على ساحل شارع الستين الرئيس على البحر العربي بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (جنوبي شرق ) اليمن .

ووجه وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة للاطلاع ودراسة ظاهرة نفوق الجمبري في ساحل مدينة المكلا وفقاً لوكالة سبأ.

كما وجه كفاين هيئة الأبحاث وعلوم البحار لمتابعة الظاهرة والقيام بمهامها في التعامل مع هذه الظواهر والقيام بدراسات علمية ورفعها للوزارة.

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الباحث في مجال البيئة والأحياء البحرية عبدالله بن حمدين قال إن سبب هذا النفوق هو تعرض أسراب الروبيان “الجمبري” لتيارات عميقة قوية مصاحبة بتغير فجائي لدرجات حرارة البحر أدت إلى جرف السرب عن مسار وجوده الطبيعي.

وقال في حديثه للمشاهد إن الجمبري يتعرض للنفوق عند درجة حرارة أقل من ١٢ درجة مئوية أو نتيجة لتعرضه لانتشار فيروسي أو بكتيري طبيعي في البحر، وكلتا الحالتين قد رصدتا من قبل في مناطق مختلفة من العالم.

والعام الماضي، نفقت كميات كبيرة من أسماك التبانة بساحل حضرموت حيث عزى وزير الثروة السمكية اليمنية، سبب ذلك إلى اصطياد جائر وغير قانوني، قام به البعض.