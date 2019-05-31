شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد :السيسي يوجه طلب عاجل بخصوص اليمن في القمة العربية الطارئة.. وابو الغيظ يقول المليشيات الحوثية تجاوزت الخطوط الحمراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي لمصر، مضيفاً أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط بأمنهم القومي وأن العرب كانوا وما زالوا دعاة سلم واستقرار.

وأضاف الرئيس المصري في كلمته بالقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، إن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية بالسعودية والخليج تمثل أعمالاً إرهابية صريحة و”ينبغي العمل بكل الوسائل لردع مرتكبي الهجمات على المرافق النفطية بالسعودية والخليج”.

واضاف السيسي: لا بد من إيجاد حلول للأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

وأضاف السيسي: “ينبغي تدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهة التهديدات الإرهابية”.

من جانبه، قال أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة ليل الخميس في مكة المكرمة إن العرب لا يبتدرون غيرهم بالعداوة ولكن لا يقبلون الضيم.

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وأضاف أمين الجامعة العربية أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا تجاوزت الخطوط الحمراء.

وأكد أبوالغيط أن تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدا خطيرا.

وقال “إن الميليشيات ما دخلت بلدا إلا أفسدتها”. مشددا على أن أمن الخليج من أمن العرب.

وسبقت القمة العربية الطارئة أخرى خليجية، تبحث القمة العربية التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج، بعد الهجمات على 4 سفن وناقلات نفط في المياه الإماراتية، والهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الميليشيات الحوثية.

كما تركز القمة العربية الطارئة على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط والقضايا والأزمات العربية الراهنة.