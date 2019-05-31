شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات طارئة الان من معركة صمود الجبال".. انتصارات ساحقة ومتواصلة واقتحام الفاخر وخسائر حوثية فادحة "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر بمحافظة الضالع استمرار معركة "صمود الجبال" في الاثناء بشكل متسارع لتحرير مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع وسط تقدم واسع لقوات الجيش والمقاومة الجنوبية وانكسار وانهيار غير مسبوق في صفوف المليشيات. وأكدت مصادر ميدانية في المقاومة تحرير باب غلق والدوير غرب قعطبة بالكامل وسقوط عشرات القتلى والأسرى من المليشيات اثناء معركة التحرير. وطهرت المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة منطقة الريبي بالكامل بعد مديرية شخب وباتجاه الفاخر (نحو 12 كم من قعطبة شمالاً). وأكد العقيد فضل عقله قائد قوات الشرطة العسكرية في محافظة الضالع الاستمرار في تصعيد العملية العسكرية وتقدمها دون توقف. وقال العقيد فضل عقله من وسط جبهات شخب والريبي، إن تحرير واستكمال تطهير كامل تلال ومرتفعات شخب ومحيطها والريبي يتوج مرحلة انتصارات حاسمة كبدت الحوثيين المئات من القتلى وخسائر فادحة في العتاد والأسلحة. مشيراً إلى وقوع عشرات الأسرى مؤخراً في يد القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية. Advertisements وشدد عقلة على الإحاطة وتطويق أطراف ومحيط الفاخر استعداداً لتحريرها وتطهيرها. ووصلت قوات الجيش والمقاومة إلى أطراف مدينة الفاخر والتي باتت في يد المقاومة الجنوبية وتدور معارك شرسة وسط تقدم واسع للقوات في إطار معركة التحرير الشامل.

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