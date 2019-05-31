شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من دولة الامارات.. الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع كسوة العيد بحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة، دشنت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي، عصر اليوم بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد، لأسر الشهداء وأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، و الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك إطار الجهود التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة في حضرموت, ومساعدةً للأسر التي فقدت معيلها ومساهمة منها في التخفيف عن المواطنين ورسماً للإبتسامة على وجوههم.

وقام الفريق التابع للهيئة بتدشين توزيع (1000) كسوة بالإضافة إلى ( 700 ) قسيمة مشتريات في عدة مراكز تجارية بمحافظة حضرموت، حيث شهدت معارض توزيع كسوة العيد اقبالاً كبيراً من أسر الشهداء والايتام و أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والاسر الأشد فقراً، لاقتناء ما يناسبهم لأطفالهم، عن طريق اعطائهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة، حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد، وتجنيبهم أي شعور بالنقص،أو الفقدان، فيما توجه فريق ميداني للمناطق الريفية المترامية الأطراف بمحافظة حضرموت ساحلا ووادياً مستهدفاً الأسر التي لا تسطيع التوجه الى نقاط التوزيع واعطائهم كسوة العيد وهم في منازلهم .

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ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت السيد حميد راشد الشامسي أكد في تصريح صحفي عقب التدشين، أن فكرة المشروع تقوم بشكل أساسي على توفير ملابس العيد الى الأطفال الأيتام واسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود والأسر الفقيرة، لتخفيف العبء الاقتصادي وادخال البسمة والفرحة الى قلوبهم، لافتا إلى ان هذا المشروع يأتي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر" هيئة الهلال الأحمر " في حضرموت، لتعوض الأطفال هناك عما سببته لهم الأزمة اليمنية من تدهور اقتصادي، انعكس بشكل كبير على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وخصوصاً على من لديهم أطفال يحتاجون لعناية خاصة، أو تلك الأسر التي فقدت عائلها، وأصبحت مثقله بأطفال أيتام، ينتظرون من يعوضهم ولو الجزء اليسير عما فقدوه.

كما أكد الشامسي استمرار الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في حضرموت، عبر ذراعها الإنساني هناك؛ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شاكراً أهالي حضرموت على حسن تعاونهم مع فريق الهيئة لإيصال الدعم والمعونة لمستحقيها.

ومن جانبهم أعرب المستفيدون عن امتنانهم لدولة الامارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على وقوفه الدائم معهم ومساهمتهم في رفع المعاناة عنهم، وتقدموا بجزيل الشكر والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة التي وضعتهم نصب عينيها وفي مقدمة أولوياتها وبادرت برسم البسمة على وجوههم عبر هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة في توزيع كسوة العيد.