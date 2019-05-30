ماذا ترتدي الأسر متوسطة الدخل في حضرموت هذا العام؟ "تقرير"

شهدت الاسواق المحلية ارتفاعا كبيرا وجنونيا في اسعار ملابس العيد في أسواق مدينة المكلا، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر على المواطن دون وضع رقابة لضبط الأسعار في حضرموت.

ووصلت بعض القطع من "الصوارين" وهو إزار عادة ما يتم استيراده من دول شرق آسيا، لأكثر من(100)ألف ريال يمني، والبعض وصل سعره 120 ألف ريال.

وبلغت أسعار المعاوز - اللباس التقليدي - لأكثر من(17)ألف ريال يمني هذا العام، ويعد هذا السعر هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ حضرموت.

وتفاوت سعر القميص - الفلاينة - النوع التركي والفرنسي وبلغ نحو (8-12-18)ألف ريال يمني، أما قماش الثوب وصل إلى (18)ألف ريال يمني.

ووصل سعر الحذاء نوع "أبو صبع" المتعارف عليه إلى (8--12)ألف ريال.

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بدلات الأطفال ولادي وبناتي نوع هندي وتركي، تفاوت سعرها هذا العام وبلغ نحو(10---20) ألف ريال يمني.

وبالحديث عن مقتنيات النساء، فقد بلغ سعر الشنط النسائية الى نحو (7---18)ألف ريال يمني، في حين تفاوتت أسعار العبايات ما بين (8--10--15--20---30)ألف ريال يمني، ناهيك عن كونها مخلة بالعرف المتعارف عليه في حضرموت.

جدير بالذكر أن جموع من أواسط المواطنين، عادوا إلى بيوتهم هذا العام دون شراء ملابس للعيد .. مشيرين إلى أنهم مكتفون بلبس ما يوجد لديهم من ملابس نظيفة ليوم الزينة.